Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров: Москва не ожидает прозрачности расследования диверсии на «Северных потоках»

Евгений Силаев
В мире
Лавров: Москва не ожидает прозрачности расследования диверсии на «Северных потоках»
Фото: Пресс-служба Совфеда

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения. Об этом в четверг, 23 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами, — сказал он.

Расследование, вероятнее всего, завершится «чем-то вроде хайли лайкли», передает слова Лаврова RT.

Накануне журналист Сеймур Херш обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в подыгрывании США. По его мнению, политик мог и не знать о готовящихся взрывах, но после происшествия начал покрывать Вашингтон.

По данным научного журнала Nature, диверсии на газопроводах произошли на месте старого захоронения химического оружия, а из-за взрывов со дна были подняты опасные токсины, сообщил британский научный журнал.

По мнению авторов статьи, крайне опасные токсины остались на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Среди химикатов выделяются иприт и мышьяк.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.

Сергей Лавров Расследования Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте