Лавров: Москва не ожидает прозрачности расследования диверсии на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба Совфеда

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения. Об этом в четверг, 23 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами, — сказал он.

Расследование, вероятнее всего, завершится «чем-то вроде хайли лайкли», передает слова Лаврова RT.

Накануне журналист Сеймур Херш обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в подыгрывании США. По его мнению, политик мог и не знать о готовящихся взрывах, но после происшествия начал покрывать Вашингтон.

По данным научного журнала Nature, диверсии на газопроводах произошли на месте старого захоронения химического оружия, а из-за взрывов со дна были подняты опасные токсины, сообщил британский научный журнал.

По мнению авторов статьи, крайне опасные токсины остались на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Среди химикатов выделяются иприт и мышьяк.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.