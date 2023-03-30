FT: Лондон лишился статуса главного финансового центра мира

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Лондон впервые в истории перестал считаться главным финансовым центром мира. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило издание Financial Times (FT).

Отмечается, что столица Великобритании разделяет это звание с Нью-Йорком. Оба города набрали по 60 баллов в рейтинге. Лондон до сих пор лидирует в выпуске долговых обязательств, управлении активами и коммерческом страховании.

В то же время многие компании (в том числе и британские) выбирают для первичного размещения акций (IPO) именно Нью-Йорк. Это связано с тем, что в США менее строгая культура ведения бизнеса, передает FT.

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