Бах назвал срок принятия решения о допуске россиян на Олимпиаду-2024

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Решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято за год до начала соревнований. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год, — приводит слова Баха ТАСС.

Он подчеркнул, что решение будет приниматься с оглядкой на ситуацию в мире. Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта согласилась участвовать в контроле и подготовке соблюдения рекомендаций комитета, резюмировал он.

28 марта Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Подобные рекомендации стоит считать дискриминацией, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В настоящее время 206 Национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие на соревнованиях под национальными флагами.