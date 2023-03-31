Названы несколько способов подготовиться к ЕГЭ за два месяца

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Выпускник прошлого года, студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Васенев дал несколько советов учащимся, которые помогут в короткие сроки — примерно за два месяца — подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, сначала нужно составить четкий план действий.

— В первую очередь необходимо налечь на предметы, которые в расписании стоят раньше. А чтобы в голове не образовалась каша, выделите для каждой дисциплины определенные дни, а лучше — часы, — сказал он.

Также молодой человек рекомендует изучать разные предметы поочередно, миксуя их, «как предметы на шахматной доске». По его словам, так материал действительно лучше запоминается. Васенев не советует зубрить предмет, если не хочется. Он считает, что вместо учебников ребята могут изучить подкасты, видеоуроки, научно-популярную литературу и документальные фильмы, сообщает kp.ru.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ обладает минусами, но он открывает множество возможностей для детей с периферии. По его словам, отмена ЕГЭ не обязательно улучшит качество российского образования.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.