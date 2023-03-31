Уроки по беспилотной авиации предложили включить в школьную программу РФ

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В российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо профильной ассоциации «Аэронекст» Минтрансу России.

Как отмечается в письме, такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации. По словам гендиректора «Аэронекста» Глеба Бабинцева, беспилотную авиацию можно включить в программу предмета «Технология».

При этом его нужно дополнить модулями с базовыми знаниями авиационной отрасли, передает ТАСС.

В декабре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

Недавно Минпросвещения РФ поддержало идею введения значков как элемента школьной формы учеников.