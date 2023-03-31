Уроки по беспилотной авиации предложили включить в школьную программу РФ
В российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо профильной ассоциации «Аэронекст» Минтрансу России.
Как отмечается в письме, такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации. По словам гендиректора «Аэронекста» Глеба Бабинцева, беспилотную авиацию можно включить в программу предмета «Технология».
При этом его нужно дополнить модулями с базовыми знаниями авиационной отрасли, передает ТАСС.
В декабре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.
Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.
Недавно Минпросвещения РФ поддержало идею введения значков как элемента школьной формы учеников.