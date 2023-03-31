Трихолог Удалова рассказала о причинах появления перхоти

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Врач — трихолог-дерматовенеролог Ирина Удалова рассказала, почему может появиться перхоть.

По ее словам, крайне редко перхоть возникает из-за неправильно подобранного шампуня. Чаще всего белые хлопья на волосах говорят о наличии различных заболеваний. Это могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.

Кроме того, перхоть может возникнуть при наличии вредных привычек: курения, нездорового питания, а также при длительном стрессе.

Чтобы установить точную причину появления перхоти, стоит обратиться к трихологу, который проведет анализы и составит индивидуальный план лечения, передает Life.ru.

В свою очередь трихолог Елена Баранова отметила, что волосы могут выпадать при гормональном сбое и дефиците витаминов. Чтобы справиться с проблемой, нужно сдать общий анализ крови и биохимию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Влияет ли время года на процесс выпадения волос, можно ли его остановить и как вернуть волосам прежнюю густоту, «Вечерняя Москва» узнала у врача — дерматовенеролога-трихолога Юлии Нагайцевой.