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Депутаты спрогнозировали, может ли школьное образование сократиться до десяти лет обучения

Ирина Игнатенко
Общество
Депутаты спрогнозировали, может ли школьное образование сократиться до десяти лет обучения
Фото: Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил, может ли школьное образование вернуться к десятилетней системе.

По мнению политика, приводить систему образования к десяти годам обучения не стоит, современная одиннадцатилетняя система гораздо лучше.

Как отметил Свинцов, если сейчас сократить время обучения при расширении школьной программы, то придется увеличивать количество уроков в неделю, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат Сергей Колунов согласился с мнением коллеги. По его словам, не стоит переписывать школьную программу, это негативно скажется на качестве образования. Стоит думать над расширением учебных планов, а не над их сужением как в области наполнения, так и в области времени изучения, добавил он.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для страны «базовой подготовке специалистов с высшим образованием».

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

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