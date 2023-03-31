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Эксперт Родионов прокомментировал снижение спроса на загородную недвижимость в Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Родионов прокомментировал снижение спроса на загородную недвижимость в Ленобласти
Фото: shutterstock

Число предложений на покупку загородных участков в Ленобласти выросло на 11 процентов, однако желающих приобрести такой вид недвижимости стало меньше. Спрос снизился на 4,7 процента. О причинах снижения спроса рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС Александр Родионов.

По его мнению, ситуация на загородном рынке носит сезонный характер. Активность рынка станет выше к концу апреля — началу мая.

Стоимость загородной недвижимости будет зависеть от экономической и политической ситуации в стране. Если спрос станет выше, то цены могут немного вырасти, передает издание «Невские новости».

Специалисты напоминают, что при покупке недвижимости нужно обязательно застраховать свое недвижимое имущество. Чаще всего в ряду застрахованных рисков встречаются пожар, удар молнии, взрыв, противоправные действия третьих лиц, затопление и стихийное бедствие, передает ФАН.

Самое удачное время для заключения договора на аренду квартиры в столице — март и август. В данный период можно сэкономить на снятии жилья до 10 процентов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка недвижимости Дмитрий Ракута.

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