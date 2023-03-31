СМИ: Родственники Костомарова ведут переговоры о его переводе в немецкую клинику

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Родственники российского фигуриста Романа Костомарова ведут переговоры о его переводе в немецкую клинику для протезирования. Об этом стало известно в пятницу, 31 марта.

Врачи спортсмена оценивают его состояние как стабильное, но выписывать пока не планируют. На данный момент Костомарова готовят к протезированию, в связи с чем близкие фигуриста начали вести переговоры о его переводе в немецкую клинику. При этом российские медучреждения тоже рассматриваются.

По данным Telegram-канала «112», медики из Германии консультировали врачей Коммунарки на протяжении всего лечения олимпийского чемпиона.

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что здоровье Романа Костомарова постепенно улучшается, а позитивные новости о его состоянии настраивают на положительный лад и вселяют надежду.

Костомаров 28 марта пришел в сознание после хирургических вмешательств, теперь врачам предстоит подготовить его к протезированию, сообщили СМИ. Фигурист, по неподтвержденным данным, настроен и мотивирован на реабилитацию.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое.