В России за сутки выявили 11 065 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 11 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1308 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 974 пациента, отмечается на портале.

Норвежские ученые из Университетской больницы Акерсхуса и Университета Осло поставили под сомнение терапию антибиотиками при госпитализации с ОРВИ. По их мнению, терапия антибиотиками увеличивает риск смерти почти вдвое в течение первых 30 дней после назначения.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статуса сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Он уточнил, что предположение многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдалось.