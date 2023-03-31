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Приметы и советы

Терапевт Савельева рассказала, чем опасен укус клеща

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Савельева рассказала, чем опасен укус клеща
Фото: shutterstock

Сезон активности клещей открыт. Как сообщили в Роспотребнадзоре, первые случаи обращения к медикам из-за укусов клещей зафиксировали уже в нескольких российских регионах. Врач-терапевт Олеся Савельева рассказала, в чем главная опасность членистоногих.

Клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза. Энцефалит — это тяжелое вирусное заболевание с высоким риском летальности. Оно поражает нервную систему. У человека возникают головная боль, лихорадка, тошнота и рвота.

По словам врача, помимо энцефалита, существует более 20 видов заболеваний, которые переносят клещи. Одно из наиболее опасных — боррелиоз (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание передается через укусы. У человека возникают высыпания на коже, боль в мышцах и суставах, лихорадка.

В некоторых случаях Лайм-боррелиоз провоцирует серьезные осложнения, такие как менингит, паралич и нарушение сердечного ритма. Важно вовремя оказать необходимую терапию, передает МИР 24.

29 марта региональный Роспотребнадзор сообщил, что сезон активности клещей начался на территории Республики Алтай. От укуса пострадал тринадцатилетний подросток, передает Nation news.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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