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Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни

Лейла Алиева
В мире
Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни
Фото: flickr/nato

В ближайшие дни Финляндия вступит в НАТО. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

— Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни, — приводит его слова ТАСС.

Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу, 31 марта, протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе.

По словам главы правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиша, граждане Финляндии опасаются, что после вступления в Североатлантический альянс страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США будут эксплуатировать ее для отстаивания своих интересов против России. Он рассказал, что финны попросили его не способствовать вступлению страны в блок и выразили недовольство тем, что по данному вопросу не проводился референдум.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в этот блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами. По мнению эксперта, для России данное решение тоже несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.

Финляндия Йенс Столтенберг НАТО
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