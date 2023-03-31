Экологи предложили запретить выбрасывать золу в мусорные баки

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Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением к Минстрою рассмотреть возможность разработки и внедрения мер по усилению контроля за утилизацией золы. Многие выбрасывают ее в мусорные баки, что нередко приводит к возникновению возгораний.

В течение февраля-марта десятки таких случаев зафиксированы в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае, Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области.

Как пояснили эксперты, зола может оставаться пожароопасной более суток за счет мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли. В операторе уточнили, что в настоящее время необходимо оборудование отдельных мест складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, использующих печное отопление. Кроме того, важна сознательность граждан в вопросе правильной утилизации, передает «360».

В свою очередь парламентарии от партии «Единая Россия» предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также при возможности заварить их в старых домах. Соответствующий документ был направлен в Минстрой, передает Взгляд.ру.

В середине марта глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов.