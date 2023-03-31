Андрей Бочкарев: В Южном Чертанове построят корпус с инженерно-лабораторными помещениями для IT

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, улица Кирпичные Выемки, 3 Карта всех событий

Специалисты возведут административный корпус с инженерно-лабораторными помещениями для IT в Южном Чертанове. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на земельном участке площадью порядка 1,3 гектара, расположенном по адресу улица Кирпичные Выемки, владение 3 (ЮАО), находятся склады, мастерские и административно-бытовые здания, — сказал он.

По его словам, площадь существующих зданий составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что инвестором проекта выступает ПАО «Газпром Автоматизация».

Уточняется, что совокупная поэтажная площадь нового здания составит почти 37 000 «квадратов».

Помимо этого, специалисты реконструируют многофункциональный комплекс «Центр на Спартаковской» в Басманном районе. Как выяснилось, в рамках реконструкции планируется создать атриум и построить наземный паркинг.

Специалисты также построят новый офисный центр на юго-западе столицы. Отличительной особенностью офисного центра станет эксплуатируемая кровля.