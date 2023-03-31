Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аномальные погодные явления наблюдаются в нескольких регионах России

Ирина Игнатенко
Общество
Аномальные погодные явления наблюдаются в нескольких регионах России
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Аномальные для марта погодные явления наблюдаются на территориях нескольких российских регионов.

Так, Петербург приходит в себя после снегопада, который обрушился на город накануне. По словам синоптиков, осадки ожидаются в выходные.

Во многих регионах произошли наводнения. В подмосковном Звенигороде затопило жилой комплекс. Причиной стали дожди и талый снег.

В Новосибирской области жителям поселка Озерный приходится ходить в резиновых сапогах даже в доме. Люди остались без питьевой воды, где-то не работает электричество.

Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия паводка в Иркутской области. В зоне бедствия оказались несколько десятков домов, передает ОТР.

Синоптики сообщили, что морозы еще вернутся в некоторые регионы страны в апреле. Настоящие зимние морозы ждут жителей Урала и Сибири. Как отмечается, в апреле температура воздуха в этих регионах будет снижаться до минус шести градусов, передает издание argumenti.ru.

В апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. Подробным прогнозом на второй месяц весны с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

Аномалии Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте