Аномальные погодные явления наблюдаются в нескольких регионах России

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Аномальные для марта погодные явления наблюдаются на территориях нескольких российских регионов.

Так, Петербург приходит в себя после снегопада, который обрушился на город накануне. По словам синоптиков, осадки ожидаются в выходные.

Во многих регионах произошли наводнения. В подмосковном Звенигороде затопило жилой комплекс. Причиной стали дожди и талый снег.

В Новосибирской области жителям поселка Озерный приходится ходить в резиновых сапогах даже в доме. Люди остались без питьевой воды, где-то не работает электричество.

Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия паводка в Иркутской области. В зоне бедствия оказались несколько десятков домов, передает ОТР.

Синоптики сообщили, что морозы еще вернутся в некоторые регионы страны в апреле. Настоящие зимние морозы ждут жителей Урала и Сибири. Как отмечается, в апреле температура воздуха в этих регионах будет снижаться до минус шести градусов, передает издание argumenti.ru.

В апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. Подробным прогнозом на второй месяц весны с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.