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Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам

Лейла Алиева
Общество
Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует ввести поэтапное ограничение доступа к зарубежным видеосервисам в российских школах. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в пятницу, 31 марта.

— С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам, — приводит его слова ТАСС.

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в период с 13 марта по 2 апреля проходят мероприятия на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». Уроки в российских школах направлены на развитие навыков цифровой экономики у учеников, ознакомление их с основами кибербезопасности и защиты данных на устройствах.

Жителей и гостей столицы также пригласили принять участие в конкурсе авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия».

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, 160-летию ученого Владимира Вернадского и 120-летию физика Игоря Курчатова.

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