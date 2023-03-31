Личность владельца дрона, найденного у аэродрома Кубинка, установлена

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Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Полушкино Карта всех событий

Дрон, который обнаружили в лесу у аэродрома Кубинка, принадлежит местному жителю. Об этом стало известно в пятницу, 31 марта.

Как сообщил Telegram-канал Shot, подросток запускал летательный аппарат для съемок леса с высоты. Квадрокоптер не представляет угрозы.

Ранее стало известно, что рядом с деревней Полушкино обнаружен летательный аппарат, на котором установлена камера и усиленный аккумулятор. Его исследовали правоохранители, но взрывного устройства не нашли.