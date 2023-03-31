Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД значительно изменится с 3 по 6 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 3 по 6 апреля на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) существенно изменят расписание движения поездов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, с 11:30 до 16:30 будет полностью остановлено движение поездов от станции Крюково до Ленинградского вокзала. Это связано с проведением масштабных инфраструктурных работ.

В остальное время будет увеличен интервал движения поездов. В часы пик он будет составлять до 20 минут, а в остальные — до 40, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.

Кроме того, в этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, сообщил Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.