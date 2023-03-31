Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза

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Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат для терапии рассеянного склероза. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе компании Biocad, занимавшейся производством лекарства.

Лекарственный препарат получил название «Ивлизи» (МНН дивозилимаб). Принимать его необходимо будет раз в полгода.

— Дивозилимаб — первое оригинальное российское моноклональное антитело против CD20. Усовершенствованная формула молекулы опосредованно приводит к усилению анти-В-клеточного ответа и, как следствие, к более выраженному истощению пула В-лимфоцитов. Способность к восстановлению В-клеток и существующий гуморальный иммунитет сохраняются. При этом дивозилимаб не влияет на врожденный иммунитет и общее количество Т-клеток, — рассказал вице-президент Biocad Павел Яковлев, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарственных препаратов на рынке и укрепить позиции российских производителей.

В начале марта глава государства поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, новые меры поддержки производства лекарственных препаратов помогут предотвратить их дефицит.