Таролог Артемьева назвала три знака зодиака, которые рискуют набрать лишний вес в 2023 году

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Таролог Алисия Артемьева рассказала, кто из представителей зодиакального круга рискует набрать лишний вес в 2023 году.

По мнению эксперта, Весы умеют отличать потребности от удовольствий, поэтому обычно не позволяют себе злоупотреблять последним. Однако в текущем году в их системе ценностей может произойти сбой. Вечеринки с друзьями с вредной едой и алкоголем дадут о себе знать.

Рожденные под созвездием Скорпиона в этом году будут очень нуждаться в любви. Для них этот порыв пройдет практически незаметно, однако одинокие люди ощутят страшную потребность в человеке. Артемьева порекомендовала потратить свою энергию именно на любовные чувства, а не на поглощение калорий.

2023 год для Рыб принесет целый ворох трудностей и сложностей, поэтому есть большая вероятность сорваться и начать заедать накопившийся стресс. Несмотря на подобные желания, таролог советует держать себя в руках. По словам Артемьевой, все трудности окажутся временными, а к середине года от них не останется и следа, передает портал Teleprogramma.pro.

Для похудения нужно следить за своим питанием, поддерживать дефицит калорий, при этом еда должна быть вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве. Об этом сообщила дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.