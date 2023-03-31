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Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановлено
Движение трамваев на улице Бориса Галушкина восстановлено. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Восстановлено движение трамваев на улице Бориса Галушкина, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Ранее на путях застрял автомобиль, что привело к задержке трамваев № 11 и 25. Маршрут пришлось временно перестроить.
Похожая ситуация произошла на Живописной улице на северо-западе Москвы. Всего же, согласно статистике, в столице с начала года из-за различных аварий на путях трамваи задержались на 15 часов.
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