Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановлено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение трамваев на улице Бориса Галушкина восстановлено. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Бориса Галушкина, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ранее на путях застрял автомобиль, что привело к задержке трамваев № 11 и 25. Маршрут пришлось временно перестроить.

Похожая ситуация произошла на Живописной улице на северо-западе Москвы. Всего же, согласно статистике, в столице с начала года из-за различных аварий на путях трамваи задержались на 15 часов.