В аптеках Киева образовались очереди из-за нового правила продажи лекарств

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

В Киеве образовались огромные очереди в аптеки. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили местные СМИ.

Высокий ажиотаж связан с введением в стране программы «Е-рецепт». Из-за этого ряд лекарств может быть предоставлен только после посещения врача и получения электронного рецепта. Изменения вступают в силу 1 апреля.

В ряде аптек столицы Украины журналисты заметили огромные очереди. Похожая ситуация сложилась и в Одессе, где не все могут купить нужные им препараты. Из-за этого в отдельных случаях приходится бронировать лекарства заранее, передает РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат для терапии рассеянного склероза. Производством лекарства, получившего название «Ивлизи», занималась компания Biocad.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарственных препаратов на рынке и укрепить позиции российских производителей.

В начале марта глава государства поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, новые меры поддержки производства лекарственных препаратов помогут предотвратить их дефицит.