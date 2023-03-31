Мельник заявил о дефиците танков для наступления Украины

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Украинская армия располагает недостаточным количеством танков для проведения контрнаступления. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник.

— Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50–60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде, способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков, — заявил дипломат.

По его словам, украинская армия еще долгое время не сможет добиться преимущества на поле боя. Кроме того, Мельник заявил, что у Европы не должно быть каких-либо ограничений по поводу поставки истребителей, передает РИА Новости.

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