Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего в своей карьере фильма

кадр из х/ф «Малышка на миллион» (2004)

Американский актер, режиссер, лауреат нескольких премий «Оскар» Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в своей карьере. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил портал Discussing Film.

В материале говорится, что фильм будет снят для киностудии Warner Bros., где Иствуд работает над проектами уже более полувека. По данным источников, новая кинокартина именитого мастера будет триллером, который на данный момент имеет название «Присяжный № 2».

По предварительной информации, сюжет повествует историю присяжного в ходе судебного разбирательства по делу об убийстве. Главный герой понимает, что он, возможно, стал причиной гибели жертвы и должен решить для себя: манипулировать присяжными, чтобы спастись, или признаться в содеянном.

Ориентировочная дата начала съемок фильма пока не уточняется, кастинг актеров тоже не начался. При этом известно, что на главную роль Иствуд рассматривает «молодую голливудскую звезду», говорится в статье.

Недавно стало известно, что коллега Иствуда Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своей новой и, вероятно, последней ленты.