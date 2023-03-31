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Приметы и советы

Мишустин подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны

Евгений Силаев
Общество
Мишустин подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского снаряжения Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 31 марта, на официальном портале правовой информации.

— Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации, — говорится в опубликованном документе.

28 марта министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Он ознакомился с производством артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, расход боеприпасов многократно возрос в условиях проведения российской армией специальной военной операции на Украине. По этой причине ключевая задача отечественной промышленности заключается в бесперебойном обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Ремонт Заводы Михаил Мишустин Минобороны
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