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Основатель Google Брин вернулся в штаб-квартиру компании

Евгений Силаев
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Основатель Google Брин вернулся в штаб-квартиру компании
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Один из основателей компании Google Сергей Брин вернулся в штаб-квартиру американского IT-гиганта. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сундар Пичаи.

По словам гендира, он намерен лично участвовать в разработках в области искусственного интеллекта. На текущий момент Брин, Пичаи и соучредитель Google Ларри Пейдж уже обсудили будущие разработки.

— Сергей уже некоторое время тусуется с нашими инженерами, — заявил Пичаи в интервью подкасту Hard Fork газеты The New York Times.

В начале февраля Forbes сообщил, что сооснователь Google Сергей Брин подал запрос на доступ к программному коду в корпоративной системе. Источник издания пояснил, что бизнесмен попросил открыть ему доступ для работы над чат-ботом LaMDA, который был создан на основе искусственного интеллекта, способного имитировать речь для общения с людьми.

Позднее стало известно о том, что компания Google представила новый чат-бот на базе ИИ Bard, предназначенный для конкуренции с аналогичной технологией ChatGPT, которую поддерживает Microsoft.

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