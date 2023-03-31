Депутат Рады Дубинский: Украина не восстанавливает Бучу для поддержания «картинки горя»

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался, что украинское правительство специально не восстанавливает город Бучу за бюджетные деньги, желая сохранить «картинку горя» для западных партнеров, чтобы было проще просить о помощи.

В пятницу, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Молдавии Майей Санду, премьер-министрами Словении Робертом Голобом, Словакии Эдуардом Хегером и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу.

Депутат отметил, что поездки иностранных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления — «это очень красиво».

— Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе «потемкинские деревни», только наоборот. Витрина горя, — написал он в Telegram-канале.

Дубинский заявил, что власти демонстрируют «фейковое сочувствие и помощь» перед Западом, а все, что удалось отремонтировать местным «владельцам и мэрам», сделано «в складчину», сообщает РИА Новости.

30 марта министерство обороны Украины разместило и позже удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке сообщалось, что западная техника поможет войскам оккупировать Украину.