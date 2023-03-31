Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Рады Дубинский: Украина не восстанавливает Бучу для поддержания «картинки горя»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Рады Дубинский: Украина не восстанавливает Бучу для поддержания «картинки горя»
Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался, что украинское правительство специально не восстанавливает город Бучу за бюджетные деньги, желая сохранить «картинку горя» для западных партнеров, чтобы было проще просить о помощи.

В пятницу, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Молдавии Майей Санду, премьер-министрами Словении Робертом Голобом, Словакии Эдуардом Хегером и Хорватии Андреем Пленковичем приехали в Бучу.

Депутат отметил, что поездки иностранных гостей в Бучу и Ирпень и их выступления — «это очень красиво».

— Только ни в одной из этих общин государство до сих пор не отремонтировало ни один дом. Получаются такие себе «потемкинские деревни», только наоборот. Витрина горя, — написал он в Telegram-канале.

Дубинский заявил, что власти демонстрируют «фейковое сочувствие и помощь» перед Западом, а все, что удалось отремонтировать местным «владельцам и мэрам», сделано «в складчину», сообщает РИА Новости.

30 марта министерство обороны Украины разместило и позже удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке сообщалось, что западная техника поможет войскам оккупировать Украину.

Украина Депутаты Верховная рада Украины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте