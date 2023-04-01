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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, для которых апрель станет переломным

Юлия Курганова
Общество
Названы три знака зодиака, для которых апрель станет переломным
Фото: shutterstock

Астрологи сообщили, что у представителей трех зодиакальных знаков в апреле произойдет значимое событие. Оно поможет добиться успеха на работе или наладить отношения со второй половинкой. Некоторых ждет свадьба, наследство или выигрыш в лотерею.

Счастливчиками апреля станут Овны. Для них особенно удачной будет регистрация брака в этом месяце. Они ощутят поддержку планет и созвездий во всех начинаниях, в том числе и в важных проектах на работе.

Стрельцам апрель также поможет изменить привычную жизнь. У них появится возможность продвинуться к карьерным вершинам или значительно увеличить уровень заработка. Если старая работа не доставляет удовольствия, то представители знака найдут себе новое место с более высоким окладом и приятным начальством. Одинокие Стрельцы имеют все шансы наконец встретить вторую половину.

Скорпионы в апреле смогут завершить все споры в семье, а неурядицы их окончательно оставят. Представители знака легко и успешно решат все важные вопросы с недвижимостью и наследством. В апреле одиноким Скорпионам представится возможность наладить личную жизнь, причем очень скоро встречи перерастут в сильное чувство. Для этого следует просто оглядеться по сторонам — интересный человек находится рядом, сообщает «Московский комсомолец».

Астролог Алла Мильская рассказала, какие три знака зодиака чаще всего разбивают сердца. Они могут изменять, бросать без причины или грубо отвергать поклонников.

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