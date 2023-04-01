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Приметы и советы

Психиатр Костюк сообщил, что смех помогает сжигать до 350 килокалорий за час

Юлия Курганова
Общество
Психиатр Костюк сообщил, что смех помогает сжигать до 350 килокалорий за час
Фото: Unsplash

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что смех способен сжигать калории, так как при этом процессе активизируется работа до 80 мышц.

— Целый час смеха сжигает до 350 килокалорий, — сообщил он.

Специалист отметил, что при смехе у человека меняется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях и уходят застойные явления в легких.

Психиатр добавил, что у людей с оптимистичным настроем реже возникают вирусные заболевания, в добавок к этому они чаще ведут активный образ жизни, который исключает наличие вредных привычек. Это в свою очередь обеспечивает им устойчивость ко многим заболеваниям, сообщает РИА Новости.

Шутки 1 апреля должны вызывать у человека положительные эмоции, с помощью унижения и демонстрации своего превосходства шутить над другими не рекомендуется. Об этом сообщил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. При этом юмор не должен иметь границ, но главное, чтобы он не становился средством издевательства над человеком.

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