Синоптики спрогнозировали возвращение теплой погоды в Москву в ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столицу возвращается теплая погода после недолгого похолодания. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, 1 апреля в дневные часы температура воздуха поднимется до плюс 8–10 градусов. В воскресенье, 2 апреля, днем еще немного потеплеет — до 10–12 градусов. В эти выходные существует вероятность небольших осадков.

В понедельник, 3 апреля, ночью термометры покажут плюс 5–7 градусов, днем — плюс 11–13 градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Синоптики ранее предупредили москвичей о дожде со снегом 1 апреля. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–6 градусов тепла.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, в апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. Он уточнил, что в первой декаде апреля сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, также временами возможен кратковременный снег.