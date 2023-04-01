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В России за сутки выявили 9946 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 9946 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1164 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 9946 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 284 пациента, отмечается на портале.

Газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений вокруг того, что он связан со вспышкой инфекции.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статуса сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Он уточнил, что предположение многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдалось.

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