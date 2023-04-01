Кабмин выделит 86,5 миллиарда рублей на развитие городского электротранспорта в 10 регионах

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Российские власти выделят 86,5 миллиарда рублей на поддержку инфраструктурных проектов 10 регионов по развитию автомобильного и электрического транспорта в 2023–2025 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в субботу, 1 апреля.

— В 2023–2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий, — говорится в сообщении.

Финансы будут направлены в Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Курскую, Волгоградскую, Липецкую, Ростовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ярославскую области, сообщает сайт правительства.

В декабре 2022 года в столице создали единую платформу для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Как уточняется, усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры.

В ноябре Мишустин сообщил, что представители отечественного автопрома будут единственными поставщиками автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для российских регионов. По его словам, президент России Владимир Путин ранее дал поручение обеспечить регионы необходимым количеством такого транспорта.