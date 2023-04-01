Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства вестибюля станции «Академическая» Троицкой линии

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Специалисты начали строительство одного из вестибюлей станции «Академическая» Троицкой линии метро. Об этом в субботу, 1 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства станционного комплекса «Академическая» будущей Троицкой линии метро начались разработка котлована, а также монтаж его крепления в зоне будущего вестибюля, уже установлены первые распорки, — сказал он.

По словам заммэра, на стройплощадке специалисты практически завершили вынос инженерных сетей, а также почти на треть выполнили земляные работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что общестроительная готовность станции «Вавиловская» Троицкой линии метро составляет 21 процент. По его словам, также подходит к концу вынос инженерных сетей из зоны строительства.

В минувший четверг, 30 марта, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году. По словам главы города, на текущий момент готовность этой линии составляет 60 процентов.