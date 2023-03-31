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Андрей Бочкарев оценил готовность станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Общестроительная готовность станции «Вавиловская» Троицкой линии метро составляет 21 процент. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завершается разработка грунта котлована в зоне платформенной части станционного комплекса «Вавиловская» Троицкой линии метро, почти полностью смонтированы ограждения, — сказал он.

По словам заммэра, также подходит к концу вынос инженерных сетей из зоны строительства. В ходе работ специалисты устанавливают монолитные конструкции, бетонируют водоотводный лоток и внутренние стены подплатформенных помещений. В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в ближайшее время специалисты начнут монолитные работы на платформе новой станции.

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году. По словам главы города, на текущий момент готовность этой линии составляет 60 процентов.

Кроме того, Бочкарев заявил, что на строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро заканчивается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем. Как выяснилось, на базе вышеназванной станции в будущем будет сформирован транспортно-пересадочный узел.

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