Социальное такси теперь можно заказать через приложение «Московский транспорт»

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В приложении «Московский транспорт» теперь можно заказать социальное такси. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В 2022 году мы продолжили развивать службу «Социальное такси», обновили транспортный парк. Услугой воспользовались более 75 тысяч пассажиров... Теперь появилась возможность заказывать соцтакси в приложении «Московский транспорт», — сказал он.

Такой транспорт перевозит маломобильных пассажиров на работу и учебу, к социально значимым объектам, культурным, спортивным и развлекательным учреждениям по индивидуальным и коллективным заявкам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре 2022 года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти оказывают всяческую поддержку людям с инвалидностью, которых в городе проживает около миллиона человек, из них около 50 тысяч — дети. На ежегодной основе столица обеспечивает более 230 тысяч человек техническими средствами реабилитации.

В прошлом году свыше 31 тысячи раз сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказали помощь маломобильным гражданам на Северном речном вокзале. В частности, сотрудники центра оказывают помощь пассажирам с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата.