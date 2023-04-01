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«Мне было невкусно»: экс-жена Грачевского оценила фильм с участием Петрова «Непослушная»

Араз Салехов
Общество
«Мне было невкусно»: экс-жена Грачевского оценила фильм с участием Петрова «Непослушная»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшая жена Александра Грачевского Анна прокомментировала фильм с участием российского актера Александра Петрова «Непослушная». Она назвала ленту ужасной.

— Простите, но это чудовищный фильм. Он вызывает у меня такие ощущения, это правда. Мне было невкусно. Считаю его ужасной работой Александра Петрова, — цитирует ее Пятый канал.

В сентябре 2022 года вышел трейлер сериала «Надвое» с Петровым и актером Даниилом Козловским в главных ролях. По сюжету они едут в командировку в Питер и не подозревают, что изменят свою жизнь. Женатый и спокойный Костя (Данила Козловский) и раскованный приколист Саня (Саша Петров) любят на работе философствовать о женщинах и хвастаться победами.

Режиссер Клим Шипенко в январе 2022 года поздравил Петрова с днем рождения и пожелал ему, чтобы его заветная мечта исполнилась. Одно из главных желаний молодого актера — получить престижную кинопремию.

Петров отмечал, что мечтает покорить голливудский кинематограф. Эта идея заставляет его усердно работать над собой и совершенствовать свои навыки ― учить иностранный язык, тренировать произношение и ходить на зарубежные кастинги.

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