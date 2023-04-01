Россия закрепила в новой концепции внешней политики отсутствие враждебности к Западу

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Россия не считает себя врагом западных стран. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики страны, опубликованной на официальном портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что российская сторона не планирует изолироваться от Запада и не имеет к нему враждебного отношения. В то же время Москва надеется, что западные страны откажутся от конфронтации и вернутся к взаимодействию на основе уважения между государствами, говорится в тексте концепции.

Новая редакция Концепции внешней политики России была утверждена накануне российским президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, Москва воспринимает политику США в качестве основного источника рисков как для безопасности государства.

Министерство иностранных дел Великобритании сравнило концепцию российской внешней политики с первоапрельской шуткой. Соответствующий пост ведомства был опубликован в Twitter.

Со временем РФ рассчитывает наладить отношения с западными государствами. Как и когда это может произойти, «Вечерней Москве» рассказал политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.