Синоптик Леус: Температура в апреле в Москве будет в рамках нормы

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В апреле температурный режим в Москве ожидается в рамках нормы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, возвращение холодов в апреле случается реже, чем в марте. В частности, в Москве в начале второй и третьей декад месяца ожидается арктическое вторжение.

— Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы, — написал Леус в своем Telegram-канале.

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. В отдельные дни в столице прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. В первой декаде месяца сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, а также временами возможен кратковременный снег.