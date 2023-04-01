Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Леус: Температура в апреле в Москве будет в рамках нормы

Евгений Силаев

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Леус: Температура в апреле в Москве будет в рамках нормы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В апреле температурный режим в Москве ожидается в рамках нормы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, возвращение холодов в апреле случается реже, чем в марте. В частности, в Москве в начале второй и третьей декад месяца ожидается арктическое вторжение.

— Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы, — написал Леус в своем Telegram-канале.

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. В отдельные дни в столице прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. В первой декаде месяца сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, а также временами возможен кратковременный снег.

Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте