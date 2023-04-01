СМИ: В ходе боев на Украине погиб сражавшийся на стороне ВСУ белорус

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В ходе проведения специальной военной операции был ликвидирован осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в зоне силовой операции в Донбассе белорус Даниил Ляшук по кличке «Моджахед». Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили украинские СМИ.

Как утверждается, Лящук принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с середины 2022 года, передает ТАСС.

В 2017 году боец был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Однако в 2021 году его досрочно освободили из тюрьмы. Также Лящук исповедовал ценности террористической организации «Исламское государство»*.

Конфликт на Украине может продлиться как два года, так и четыре. Об этом накануне заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, конфликт станет вызовом для Германии. Тем не менее менять свою позицию Берлин не собирается.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для совершения контрнаступления. По его словам, ВСУ еще долго не будут иметь преимущества на поле боя. Кроме того, дипломат заявил, что у Европы не должно быть каких-либо ограничений по поводу поставки истребителей.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.