Шольц: Конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

Фото: flickr/worldeconomicforum

Конфликт на Украине может продлиться как два года, так и четыре. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, конфликт станет вызовом для ФРГ. Тем не менее менять свою позицию Берлин не намерен.

— Мы будем делать все, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку (Киева, — прим. «ВМ») так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что эта война продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом, — заявил Шольц, чьи слова приводит РИА Новости.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что у Украины недостаточно танков для совершения контрнаступления. По его словам, украинская армия еще долго не будет иметь преимущества на поле боя.

Также чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. В пример Шедивы привел военную операцию Турции в Сирии, во время которой эти боевые машины несли большие потери. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.