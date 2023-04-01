Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

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В результате ДТП с участием туристического автобуса на Кубе пострадали пять граждан России. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила генконсул РФ на острове Нана Мгеладзе.

— Накануне вечером в районе популярного среди туристов города Тринидад произошло ДТП с участием автобуса местной компании Transgaviota. В нем находилась группа из 10 человек, в том числе пять россиян. Все пассажиры получили травмы различной степени тяжести, — рассказала Мгеладзе.

По ее словам, водитель попытался избежать столкновения с грузовиком. В результате он не справился с управлением и автобус вылетел в кювет.

Двоим пострадавшим нужна экстренная операция. Их планируется доставить в столицу Кубы города Гавана. Остальные уже смогли вернуться в свои номера, передает «Российская газета».

В Новосибирской области утром 1 апреля произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщалось, в результате аварии погиб один человек. Предварительно известно, что в автобусе находилось 47 человек.

Позднее стало известно, что пострадали 11 человек. Их доставили в Ордынскую ЦРБ. По факту инцидента возбудили уголовное дело.