Выход из матрицы: индийская провидица Нагабушанам рассказала о будущем России

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Индийская провидица и блогер Арчена Нагабушанам рассказала о будущем России в ближайшие годы. Прогноз она сделала в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

— Россия находится на пути становления. Она будет освобождать много других народов и стран. Сейчас все контролируется матричной системой. Дух у людей спит. Но Россия вышла из глобальной системы-матрицы. Исход произошел в духовном мире, там конфликт разрешился. Победа будет за Россией, — заявила Нагабушанам.

По ее словам, России необходимо пройти те испытания, которые на нее обрушились. Провидица уверена, что сейчас идет процесс восстановления страны и космической справедливости.

В будущем, по мнению Нагабушанам, в мире появится новая цивилизация. Это будут люди. Только они станут более развитыми технически и морально, отметила провидица.

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