Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выход из матрицы: индийская провидица Нагабушанам рассказала о будущем России

Евгений Силаев
Общество
Выход из матрицы: индийская провидица Нагабушанам рассказала о будущем России
Фото: Pixabay

Индийская провидица и блогер Арчена Нагабушанам рассказала о будущем России в ближайшие годы. Прогноз она сделала в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

— Россия находится на пути становления. Она будет освобождать много других народов и стран. Сейчас все контролируется матричной системой. Дух у людей спит. Но Россия вышла из глобальной системы-матрицы. Исход произошел в духовном мире, там конфликт разрешился. Победа будет за Россией, — заявила Нагабушанам.

По ее словам, России необходимо пройти те испытания, которые на нее обрушились. Провидица уверена, что сейчас идет процесс восстановления страны и космической справедливости.

В будущем, по мнению Нагабушанам, в мире появится новая цивилизация. Это будут люди. Только они станут более развитыми технически и морально, отметила провидица.

Перуанский шаман Клеофе Седано предсказал, что российская специальная военная операция на Украине может закончиться к концу лета 2023 года. «Вечерняя Москва» связалась с ним и узнала подробности.

Предсказания Прогнозы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте