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Глава МИД Латвии неудачно пошутил над Украиной 1 апреля

Ирэна Колесова
В мире
Глава МИД Латвии неудачно пошутил над Украиной 1 апреля
Фото: Unsplash

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пошутил на первое апреля, поздравив Украину с долгожданным вступлением в состав европейской семьи. В ответ украинские пользователи забросали его гневными комментариями.

— Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС, — в шутку написал Ринкевич в Twitter.

Однако в связи с крайне негативной реакцией украинских пользователей Ринкевич вынужден был извиниться за свою первоапрельскую шутку и удалить пост.

В прошлом году Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей был присвоен статус кандидата. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна надеется вступить в ЕС в течение двух лет. Однако европейские политики не раз отмечали, что процесс переговоров может занять долгое время. Дело в том, что сначала Украина должна выполнить определенные условия, включая борьбу с коррупцией.

Экс-глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что скептически относится к скорому вступлению Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что понизить стандарты для членства в ЕС невозможно, а Украина пока под них не подходит. По его словам, на фоне украинского кризиса такие обещания звучат красиво, но по политическим соображениям это тяжело осуществить.

Украина Евросоюз (ЕС) Латвия
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