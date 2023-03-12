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Экс-глава ЕП Шульц заявил, что позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом ЕС

Юлия Курганова
В мире
Экс-глава ЕП Шульц заявил, что позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом ЕС
Фото: flickr/european_parliament

Внешняя политика Венгрии и Польши препятствует присоединению Украины к Европейскому союзу. Такое мнение высказал экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

— Я скептически отношусь к ускоренному присоединению Украины к Евросоюзу. Мы не можем снизить стандарты членства в ЕС. Быстрое вступление Украины в Евросоюз из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Но по политическим соображениям это тяжело осуществить, — заявил он в интервью изданию Spiegel.

Также Шульц отметил, что многие государства в течение нескольких лет ждали присоединения к Европейскому союзу, но так и не добились этого по различным причинам. По его словам, в случае отмены правила единогласия он бы выступил за расширение ЕС, однако из-за позиции таких стран, как Венгрия и Польша, это является невозможным.

В Европе растет усталость от украинской проблемы. Постепенно она перерастает в общественное недовольство, которое уже в ближайшие месяцы может вылиться в политические протесты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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