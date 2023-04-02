Найдены тела еще четырех жертв разрушительного оползня в Эквадоре

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В Эквадоре еще четыре тела извлечены из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части страны. Общее число погибших в этой катастрофе достигло 27 человек, говорится в сообщении генеральной прокуратуры Эквадора в Twitter.

— 27 жертв подтверждены после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам, — сообщили в ведомстве.

Мощный оползень сошел на город Алауси в провинции Чимборазо в воскресенье. В результате были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. Уже неделю не прекращается спасательная операция.

Официально численность без вести пропавших достигла 72 человека. При этом объем сошедшего грунта оценивается в 2 миллиона кубических метров, что может значительно усложнить поиски выживших. Некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.

В Мьянме в штате Качин почти 100 человек погибли в результате оползня. По словам сотрудника экстренных служб, горная порода сошла со скалы высотой свыше 300 метров. По предварительной информации, причиной оползня стали затяжные сезонные дожди.