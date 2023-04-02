Небольшой дождь и облачность ожидают москвичей в воскресенье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в воскресенье, 2 апреля, будет облачная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в российской столице будет достаточно тепло — от 10 до 12 градусов выше нуля. Ближе к вечеру станет холодать, столбики термометров опустятся до 4 градусов.

Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

В начале апреля в Москве будет достаточно тепло, но нельзя исключать, что в некоторые дни может пойти снег. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог Александр Ильин рассказал «ВМ», что апрельские теплые дни скоро сменит внезапное похолодание. Не стоит ожидать ясной погоды: достаточно часто будут идти дожди, временами возможен снег.