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Врач Абакумов назвал основные причины выпадения волос

Ирэна Колесова
Общество
Врач Абакумов назвал основные причины выпадения волос
Фото: shutterstock

Олег Абакумов, известный врач-терапевт, пульмонолог и блогер, назвал в своем Telegram-канале основные причины выпадения волос у мужчин и женщин.

Одной из таких причин может быть общая интоксикация организма. Ее можно в целом не заметить, но она часто сопровождается высокой температурой. Кроме того, выпадению волос могут способствовать микротромбозы, которые нарушают циркуляцию крови и не позволяют волосяным луковицам получать необходимое питание.

Дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты, железодефицит и анемия, а также недостаток гормонов щитовидной железы тоже могут привести к выпадению волос. По словам специалиста, на состоянии волос также может сказаться постоянный хронический стресс и слишком жесткие диеты. Весь организм при этом становится слабее, и на волосах это моментально отражается.

Перхоть может появиться по различным причинам, рассказала трихолог-дерматовенеролог Ирина Удалова. По мнению специалиста, неправильный шампунь редко может быть причиной появления перхоти. Чаще всего она свидетельствует о наличии различных заболеваний, таких как патологии ЖКТ, дефицит витаминов и многое другое.

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