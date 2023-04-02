Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения отразили на Южно-Донецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— На Южно-Донецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» все цели уничтожены, — сказал он.

Отмечается, что зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и «Оса-АКМ» сбили два беспилотных летающих аппарата «Валькирия» и две «Фурии». Также группировка «Восток» сорвала попытку провести разведку позиций российских войск. Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное была уничтожена гаубица противника, передает РИА Новости.

Во время спецоперации армия РФ на Северском направлении поразила самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши. Кроме того, российские солдаты ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.