Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт

Никита Худяков
Общество
Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт MasterCard и Visa для оплаты билетов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщают «Известия».

Уточняется, что совершить оплату рейсов авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai можно через систему быстрых платежей (СБП) при помощи ссылки. Путешественнику нужно оформить бронирование на сайте и написать в службу поддержки для перечисления средств.

Чтобы совершить оплату на рейсы авиакомпании Emirates, нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код. Кроме того, транзакцию необходимо делать минимум за десять дней до вылета.

Путешественникам придется дополнительно заплатить от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей с человека за выпуск билета при покупке у Emirates и Fly Dubai, говорится в материале.

Страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

Банковские карты авиабилеты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте