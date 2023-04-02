Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал об итогах масштабного чемпионата профмастерства среди младших школьников

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин рассказал об итогах масштабного чемпионата профмастерства среди младших школьников
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства среди младших школьников «Мастерята» назвали победителей. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Золотые медали получили 149 команд из 2,4 тысячи коллективов-финалистов. Больше всего призовых мест у воспитанников колледжа «Царицыно» и дворца творчества «Неоткрытые острова», а также у учеников школы № 1298 «Профиль Куркино», — отметил глава города.

Сергей Собянин рассказал об итогах масштабного чемпионата профмастерства среди младших школьников Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы добавил, что ребята показывали кулинарное мастерство в «Поварском деле», программировали роботов в рамках «Мобильной робототехники», создавали космические станции в «Инженерии космических систем», а также записывали подкасты на иностранном языке в компетенции «Мультимедийная журналистика», написал Собянин в своем Telegram-канале.

26 марта глава города поздравил столичных школьников с первыми победами на всероссийских олимпиадах по химии, французскому языку и мировой художественной культуре. В общей сумме московские школьники завоевали 157 дипломов. Абсолютной победительницей олимпиады по французскому языку стала одиннадцатиклассница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ.

Москва Соревнования Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте